Yetkililer, sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonuna kadar ortalama 38.3 santigrat derece sıcakların beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Braintree polisi, resmi Facebook hesabında paylaştığı uyarısında "Aşırı sıcaklarda suç işlemek çok tehlikeli. Evinizde kalın, klimayı açın, Stranger Things dizisinin üçüncü sezonunu izleyin, FaceApp ile oynayın, bodrum katınızda karate yapın" ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım daha sonra kaldırıldı.