ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıkladı. Trump'ın, Kongre'ye yolladığı mektupta, "Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak niyetimi size bildiriyorum." ifadesi kullanıldı.



Hindistan'ın da söz konusu GTS Programı'ndan çıkarılması niyetini ifade eden Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS'den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye'deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir."

Mektupta ayrıca, ABD'nin Türkiye ile adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerini sürdüreceğine vurgu yapıldı.

ABD resmi kaynaklarında yer alan bilgiye göre, 1974'te yürürlüğe giren GTS Programı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktaydı.