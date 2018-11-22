Hint polisinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşının Hindistan egemenliğindeki Andaman ve Nicobar Adaları'na bağlı Kuzey Sentinel Adası yakınında balıkçılar tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

Turistin, ziyarete açık olmayan, adaya gelen yabancılara zaman zaman ok ve mızraklarla saldırdıkları bilinen kabile mensuplarınca öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için fünyada izole yaşayan Andaman kabileleriyle temas yasak.

Chau'nun, 50 ila 150 üyesi bulunduğu tahmin edilen Sentinel Kabilesi'ne Hristiyanlığı yaymak için adaya gitmiş olabileceği öne sürüldü.

Dünyanın eski taş devrinden kalma son kabilesi kabul edilen ve insanoğlunun Afrika'dan göçü sonrası 60 bin yıldır adada dünyaya kapalı yaşayan kabilenin Chau'yu okla öldürdüğü kaydedildi. Chau'yu para karşılığı adaya götüren balıkçılar ise tutuklandı. Ancak yerlilere suçlama yöneltilmeyeceği belirtildi. Chau'nun kıyıda duran cesedinin ise kabileye zarar vermeden alınması için operasyon düzenleneceği bildirildi.

15 KİŞİ KALDILAR

Ada çevresinde kaplumbağa ve ıstakoz avlayan balıkçılar da zaman zaman yerlilerin saldırısına uğruyor. Kabile mensupları 2006 yılında tekneleri arıza yapıp kıyıya vuran 2 Hint balıkçıyı öldürmüştü.

Yerlilerle barışçıl iletişim kurmayı başaran ilk kişi ise Hintli antropolojist Triloknath Pandit oldu. Birçok deneme sonrası Pandit, 1991'de hindistan cevizi hediye ettiği yerlilerle iletişim kurmayı başardı. 2001'de havadan gözlemlerde yerli nüfus, 40 olarak hesaplandı. Bu sayı 2011'de 15'e düştü. Yerlilerin DNA incelemeleri, bugünkü Homo Sapiens'e evrimleşme döneminin ilk örnekleri olduklarını gösteriyor.

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