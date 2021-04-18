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ABD ve Çin’den ‘‘iklim değişikliğiyle mücadelede ortaklık’’ mesajı

İklim değişikliğiyle mücadelede ABD ve Çin’den ortak adım geldi. İki ülkenin temsilcisi John Kerry ve Xie Zhenhua, Çin'in Şanghay kentinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede ‘‘ortaklık’’ vurgusu yapıldı.

ABD ve Çin’den ‘‘iklim değişikliğiyle mücadelede ortaklık’’ mesajı
AA

22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde çevrim için düzenlenecek İklim Değişikliği Liderler Zirvesi öncesi iki ülkeden iklim değişikliğiyle mücadelede ortaklık mesajı verildi. Konuya ilişkin hassasiyet görüşme sonrası yapılan ortak bildirimle tasdiklendi.

Çin'in Şanghay kentinde görüşme gerçekleştiren temsilci John Kerry, Xie Zhenhua'la yaptığı görüşme sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Tanışmak harika'' sözlerine yer verdi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong’da yaşanan insan hakları ihlalleri ve Tayvan anlaşmazlığı gibi ihtilaflı konulara rağmen, temsilciler iş birliğine dikkat çekti.

İki ülke, küresel karbon emisyonunun azaltılmasında yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çekerken ‘‘iklim değişikliğiyle mücadelede’’ lider ülke olma misyonlarını da sürdürüyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

1-12 Kasım 2021 tarihinde İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek olan (COP 26) adlı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda en önemli gündem maddelerinden biri Paris İklim Anlaşması olacak. İklim değişikliyle mücadele kapsamında her ülkenin kendine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi için 195 ülkenin 2015'te imzaladığı anlaşma temel olarak sürdürülebilir bir kalkınma, küresel iklim değişikliği mücadelesine ve adil toplumlar yaratmaya odaklanıyor.

Anlaşma kapsamındaki uyulacak yükümlülükler gelişmiş ve gelişmemiş ülke sınıflandırması altında kategorileştiriliyor. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin kuralları ihlal etmesi halinde, yaptırımlar da bu sınıflandırmaya ilişkin yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da göreve gelmesiyle Paris İklim Anlaşması’nı tekrar devreye soktu.

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