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22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde çevrim için düzenlenecek İklim Değişikliği Liderler Zirvesi öncesi iki ülkeden iklim değişikliğiyle mücadelede ortaklık mesajı verildi. Konuya ilişkin hassasiyet görüşme sonrası yapılan ortak bildirimle tasdiklendi.

Çin'in Şanghay kentinde görüşme gerçekleştiren temsilci John Kerry, Xie Zhenhua'la yaptığı görüşme sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Tanışmak harika'' sözlerine yer verdi.

— Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) April 18, 2021

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong’da yaşanan insan hakları ihlalleri ve Tayvan anlaşmazlığı gibi ihtilaflı konulara rağmen, temsilciler iş birliğine dikkat çekti.

İki ülke, küresel karbon emisyonunun azaltılmasında yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemine dikkat çekerken ‘‘iklim değişikliğiyle mücadelede’’ lider ülke olma misyonlarını da sürdürüyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

1-12 Kasım 2021 tarihinde İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek olan (COP 26) adlı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda en önemli gündem maddelerinden biri Paris İklim Anlaşması olacak. İklim değişikliyle mücadele kapsamında her ülkenin kendine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi için 195 ülkenin 2015'te imzaladığı anlaşma temel olarak sürdürülebilir bir kalkınma, küresel iklim değişikliği mücadelesine ve adil toplumlar yaratmaya odaklanıyor.

Anlaşma kapsamındaki uyulacak yükümlülükler gelişmiş ve gelişmemiş ülke sınıflandırması altında kategorileştiriliyor. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin kuralları ihlal etmesi halinde, yaptırımlar da bu sınıflandırmaya ilişkin yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da göreve gelmesiyle Paris İklim Anlaşması’nı tekrar devreye soktu.