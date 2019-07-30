ABD tarafından Mayıs ayında kara listeye alınan Çin'in teknoloji şirketi Huawei, bu yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Çinli şirket, bu yılın ilk yarısında toplam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırdı.

Huawei, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 401.3 milyar yuan, diğer bir ifadeyle 58.3 milyar dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, yılın ilk yarısında net kâr marjının ise yüzde 8.7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

6 AYDA 118 MİLYON TELEFON SATTI

ABD ulusal güvenlik tehditleri gerekçesiyle Huawei ve 70’ye yakın şirketini 16 Mayıs 2019 tarihinde kara listeye almış; yaptırımlar kapsamında Çinli şirkete ait telekomünikasyon ekipmanlarının ülkedeki kullanımını yasaklamıştı.

Dolayısıyla Huawei'nin 6 aylık bilançosuna, ABD'nin bu kararının doğrudan yansıdığı 1.5 aylık bir sürenin olduğunu ve asıl etkinin 90 günlük geçici vize süresinin dolacağı yılın ikinci yarısında gözleneceğini de belirtmekte fayda var.

Açıklanan verilere göre Huawei’nin Honor markası dahil bu yılın ilk yarısındaki toplam akıllı telefon satışları da yüzde 24 artışla 118 milyona ulaştı. Hatırlanacağı üzere Huawei geçen yıl, Apple'ı geride bırakarak, Samsung'dan sonra dünyanın en fazla akıllı telefon satan üreticisi olmuştu.

'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Şirketin açıkladığı finansal sonuçları değerlendiren Huawei'nin Başkanı Liang Hua, operasyonların sorunsuz ve sağlam bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Gelirlerimiz, Mayıs ayına kadar hızlı büyüdü. Bu, ileride zorluk yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Ancak yılın ilk yarısında kurduğumuz temel göz önüne alındığında, (kara) listeye eklendikten sonra bile büyümemizin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Bu yıl Ar-Ge’ye 120 milyar Yuan (yaklaşık 17.5 milyar dolar) yatırım yapacaklarını aktaran Liang Hua, “Yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğiz ve en kötüsü geride kaldıktan sonra Huawei'nin yeni bir büyüme aşamasına gireceğinden eminiz” diye konuştu.