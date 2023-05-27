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ABD’de 2 milyar dolarlık rekor loto biletinin çalıntı olduğu iddiasıyla dava

ABD’de 2 milyar dolar ödüllü Powerball lotosunun kazanan kişinin biletinin çalıntı olduğu iddiasıyla bir dava açıldı. Bu ikramiye, ABD tarihinin en büyük ikramiyesi rekorunu kırmıştı.

ABD’de 2 milyar dolarlık rekor loto biletinin çalıntı olduğu iddiasıyla dava
BBC TÜRKÇE

ABD’de 2 milyar dolar ödüllü Powerball lotosunun kazanan kişinin biletinin çalıntı olduğu iddiasıyla bir dava açıldı. Bu ikramiye, ABD tarihinin en büyük ikramiyesi rekorunu kırmıştı.

California’da yaşayan Kasım ayındaki çekilişi kazanan Edwin Castro, ödülü bir kerede almayı tercih edince eline 997,6 milyon dolar geçmişti.

Aynı eyaletten Jose Rivera adlı bir diğer kişi ise bu hafta açtığı davada ödülü hak eden kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.

Castro bu suçlamaya henüz bir yanıt vermedi.

Lotodan sorumlu California Lottery ise Şubat ayında yaptığı açıklamada ödülü vermeden önce kazanan kişinin gerçek kazanan olup olmadığı konusunda kapsamlı araştırmalar yaptıklarını söylemişti.

Rivera dava dilekçesinde bileti 7 Kasım 2022’de aldığını, aynı gün bir kişi tarafından bu biletin çalındığını savundu.

Rivera bileti çalan kişinin Castro olmadığını belirtirken biletin Castro’nun eline nasıl geçmiş olabileceği konusunda bir yorum yapmadı.

2 dolar karşılığı oynanabilen Powerball lotosunun kazananlarına ödülü almak için iki seçenek sunuluyor: Ödülün tümünü 29 yıla yayılan bir şekilde almak veya ödülün yarısı civarında bir miktarı peşin almak.

Kazananların neredeyse tamamı ikinci seçeneği tercih ediyor.

1992’de başlayan bu loto, ABD’deki 50 eyaletin 45’inin yanı sıra başkent Washington DC ile ABD toprakları Puerto Rico ve Virjin Adaları’nda da oynanıyor.

Ödülden yüzde 24 ile 37 arasında federal vergi ve ayrıca çoğu zaman eyalet vergisi alınıyor.

Fakat California’nın da aralarında bulunduğu 10 eyalette ise ödüle ek bir vergi getirilmiyor.

New York gibi bazı kentlerde ise federal ve eyalet vergilerine ek olarak ödülden belediye vergisi de alınıyor.

Kazanma olasılığı kaç?

Powerball yetkililerine göre çekilişte altı sayıyı da tutturma olasılığı 292,2 milyonda bir.

Powerball’un bundan önceki son talihlisi 3 Ağustos tarihindeki çekilişte belirlenmişti. Bu kişi ikramiyesini tek seferde almak isteyince hesabına 206 milyon dolar yatırıldı.

Bundan önceki rekor 2016 yılında 1,6 milyar dolara dayanan ikramiyeydi.

Powerball ikramiyesi tek kişinin kazanabileceği en büyük piyango ödülü olsa da, toplam para ödülü kategorisinde lider İspanya'da düzenlenen El Gordo çekilişi.

Aralık 2015'teki El Gordo çekilişinde toplam 2,45 milyar dolarlık ikramiye dağıtılmıştı. Ancak El Gordo ikramiyesi binlerce kişi arasında bölüşülüyor. Powerball'da ise ikramiyeyi tek bir talihlinin alma olasılığı var.

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