ABD´de geliştirildi! Türkiye'de kanser araştırmalarında kullanılıyor 0:00 / 0:00

DHA

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3 boyutlu hücre kültürü ürünleri üreten ABD´li Ronawk şirketi arasında 1 yıl önce iş birliği başlatıldı. İş birliğinden ardından şirketin özel tasarımlı 3 boyutlu üretildiği ve `T-blok´ adını verdikleri doku iskeletleri Türkiye´ye getirildi.

Türkiye´de özellikle karaciğer kanserini araştırmalarında kullanılacak ürüne ilişkin konuşan merkezin müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktas, "Şirketin ürettiği ABD´de ses getiren T-bloklar´ı (özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletleri) test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı olduk. Bu teknolojiyi kullanarak yaratılan farklı çevresel ortamlarda kanser gelişiminin nasıl olduğunu anlayacağız" dedi.

İLK VERİLER KARACİĞER KONGRESİ´NDE SUNULACAK

T-bloklar´ın, Kansas Ticaret Odası´na bağlı Kansas Üretim Konseyi tarafından son iki yıldır `Kansas´ta yapılan en heyecan verici buluş´ olarak tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aktaş, "Ekibimiz, Ronawk´in geliştirdiği biyo-basım teknolojilerinin tüm dünyada farklı hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar ve modern hücre kültürü çalışmalarına destek olmak amacıyla seçilen 30 grup arasında yer alıyor. T-blokları karaciğer kanseri ve kanser kök hücreleri üzerine çevrenin sertliğindeki değişimlerin nasıl etkilerde bulunduğunu incelemek için başarılı bir model oluşturmamızı sağladı. Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston´da gerçekleştirilecek Karaciğer Kongresi´nde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

DECKER: ÇALIŞMANIN SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Ronawk´ın kurucularından Heather Decker ise "Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş´ın ekibi ile çalışmayı ve onlardan geri bildirimler almayı çok seviyoruz. T-bloklarının onların kanser hastaları için yaptıkları çalışmalara nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devam eden karaciğer kanseri araştırmalarına destek olmak istediklerini belirten Decker, "Dr. Aktaş ve ekip arkadaşları T-blok isimli doku iskeletlerini kullanarak karaciğerde farklı hastalıklarda ortaya çıkan ve dokuda sertleşmeyle sonlanan değişimlerin kanser hücrelerinin büyümesine etkisinin nasıl olduğunu inceliyor" dedi.