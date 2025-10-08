ABD’den Çin’e çip üretim ekipmanları satışına daha sert yasak çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Çin üzerine kurulan Seçilmiş Komitesi, Çinli çip üreticilerinin 2024’te 38 milyar dolar değerinde ileri teknoloji çip üretim ekipmanı satın aldığını ortaya koyan bir rapor yayımladı. Raporda, ABD, Japonya ve Hollanda’nın uyguladığı ihracat kısıtlamalarındaki uyumsuzlukların, Çin’in yarı iletken üretiminde önemli bir rekabet avantajı kazanmasına olanak sağladığı belirtildi. Komite, bu durumun insan hakları ve küresel demokratik değerler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurgulayarak, Çin’e çip üretim araçlarının satışına yönelik daha geniş kapsamlı yasaklar getirilmesi çağrısında bulundu.

MEVCUT KURALLARDAKİ BOŞLUKLAR

Rapora göre, ABD, Japonya ve Hollanda’nın çip üretim ekipmanı satışlarına ilişkin kurallarında uyumsuzluklar mevcut. Bu durum, ABD’li şirketlerin satış yapamadığı bazı Çinli firmalara, diğer ülkelerdeki üreticilerin satış yapabilmesine olanak tanıyor. Özellikle Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML ve Tokyo Electron gibi önde gelen beş yarı iletken ekipman tedarikçisinin satışlarının %39’u, 2022’ye kıyasla %66 artışla Çin’e yapıldı. Bu satışların yasal olduğu belirtilse de, Çin’in yapay zeka ve askeri modernizasyon gibi alanlarda kullandığı mikroçiplerin üretim kapasitesini güçlendirdiği ifade edildi.