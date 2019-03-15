Namaz ibadetlerini yapmak isteyen kişilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi ise '' Abdest nasıl alınır?'' oldu. Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre abdest alma hakkında tüm bilgiler haberimizde. İşte, abdest nasıl alınır sorusunun cevabı...

ABDEST NASIL ALINIR?