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        Haberler Gündem Güncel Abdi İpekçi suikastinde adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Abdi İpekçi suikastinde adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti

        Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen Yalçın Özbey hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:46
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        İpekçi suikastinde adı geçiyordu, hayatını kaybetti
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        Uzun süredir kanser tedavisi gören Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Mehmet Ali Ağca ile Yalçın Özbey yanyana duruşmada

        Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy'de vefat etti. Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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