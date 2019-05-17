Dünya genelinde 30 milyon kurulu cihaz ve terminal ile ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Verifone, Türk ödeme sistemleri kuruluşu Panaroma’nın tamamını bünyesine kattı. 2016 yılının Nisan ayında ödeme kaydedici sistemler sektöründe faaliyet gösteren Panaroma Bilişim Teknolojileri’nin çoğunluk hisselerini bünyesine katan Verifone, üç yılın ardından şirketin tamamını satın aldığını duyurdu.

Panaroma’nın çoğunluk hisselerini, ödeme sistemlerinde yapılan regülasyonların ardından almaya karar verdiklerini hatırlatan Verifone Güney Doğu Avrupa, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Onur Altınbaş, “Verifone olarak, özellikle geçen yıl döviz ekseninde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye pazarında büyümeyi hedefledik” dedi.

YAZAR KASA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARACAK

Verifone’un Türkiye pazarındaki payı hakkında da bilgi veren Onur Altınbaş, “Şu anda Türkiye genelinde 250 bin Verifone marka yazar kasa ile hizmet veriyoruz, pazar payımız ise yüzde 30’a yaklaşmış durumda. 2023 vizyonumuz çerçevesinde, sahada bir milyon yazar kasa çalıştırmayı ve pazar payımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

1981 yılında ABD’de kurulan Verifone’un küresel stratejisi doğrultusunda perakende yatırımlarıyla birlikte servis alanında sundukları hizmeti de geliştirdiklerini söyleyen Onur Altınbaş, “İlk etapta beş bayimizi satış ve servis noktası haline getirdik, şimdi bu hizmeti 81 ilimize taşımayı amaçlıyoruz” dedi.