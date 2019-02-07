Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " FETÖ elebaşı Gülen Mısır'a kaçacak" iddialarıyla ilgili olarak, "O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız" dedi.



Bakan Gül, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gül'ün konuşmasından satır başları şu şekilde:



ABD'NİN YAYINLADIĞI DÜNYA HARİTASI

ABD Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'nun paylaştığı Türkiye'nin bölünmüş şekilde görüldüğü harita hakkında konuşan Gül, "Geçiştirilecek bir konu değil. Kabul edemeyiz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor. Bu harita, bu coğrafya bizim namusumuzdur. 1 santimi bile tartışmaya açılamaz" dedi.



FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Gülen'in iade süreci hakkında açıklamalarda bulunan Gül, "Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar" ifadelerini kullandı.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndan olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar."

MISIR'A KAÇACAK İDDİASI?

FETÖ elebaşının Mısır'a kaçacağı iddiası hakkında açıklama yapan Abdülhamit Gül, "O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız" diye konuştu.



FBI'IN FETÖ SORUŞTURMASI

ABD'de FBI'ın başlattığı soruşturmayı değerlendiren Adalet Bakanı, "Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır" dedi.

Gül şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa'da özellikle bazı ülkeler FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açıyor. Şunu söylemek lazım; Türkiye terörle, PKK DEAŞ ve FETÖ olsun mücadelesini yapıyor. Terör örgütleri bütün insanlığı tehdit eden örgütler. Çifte standartlar görüyoruz. Terör örgütü, terör örgütüdür. Ama Avrupa'da bu konuda bazı örgütlere kol kanat gerildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz."



YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ



Bakan Gül, yargı reformunun Şubat ayı ortasında açıklanacağını söyledi.