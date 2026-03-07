Canlı
        Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında yok - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında yok

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olduğu derbinin 71. dakikasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakçı, kart cezalısı durumuna düştü ve önümüzdeki hafta Başakşehir maçında süre alamayacak.

        Giriş: 07.03.2026 - 21:52
        Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında yok!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile derbi karşılaşmasına çıkan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı'dan kötü haber geldi.

        Milli futbolcu, Beşiktaş derbisinin 71. dakikasında sarı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Abdülkerim Bardakcı, ligde gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

