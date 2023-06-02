Abdülkerim Bardakcı: Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Abdülkerim Bardakcı: Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, "Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık, mutlu sona ulaştık" dedi.

Abdülkerim Bardakcı: Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı
DHA

Sözlerine hedefine ulaştığını belirterek başlayan Abdülkerim Bardakcı, "Tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyonluk yaşadım, en büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN EN İYİ BİREYSEL PERFORMANSIMI VERMEYE ÇALIŞTIM"

Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftara da açık yapılan antrenman öncesinde konuşan Abdülkerim, Galatasaray´a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya "Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi bireysel performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Seneye bunun daha da üstüne çıkmaya çalışacağız" cevabını verdi.

"MARCAO BENİM DE BEĞENDİĞİM BİR FUTBOLCU"

28 yaşındaki futbolcu, sezon başında takımdan ayrılan Marcao için, "Marcao benim de beğendiğim bir futbolcu. Ama büyük Galatasaray taraftarına unutturabildiysem ne mutlu bana" dedi.

"KIRILMA ANI ALANYASPOR MAÇIYDI"

Abdülkerim Bardakcı, sezonun kırılma anıyla ilgili ise, "Tabii ki ben sezona biraz şanssızlıklarla başladım. Ama Galatasaray taraftarı arkamda durdu. Bana o özgüveni verdi, hissettirdi. Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık, mutlu sona ulaştık" açıklamasını yaptı.

"HAYALİM ŞAMPİYOMLAR LİGİ´NDE İLK 11´E GİRMEK"

Başarılı savunmacı, Galatasaray formasıyla sıradaki hayalinin" Allah nasip ederse, Şampiyonlar Ligi´ne gidebilirsek orada ilk 11´e girebilmek" olduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN SEZONUN STOPERİ SEÇİLMEK DEĞİL AZ GOL YEMEKTİ"

Abdülkerim, sezonun en iyi stoperi olarak gösterilmesinin hatırlatılması üzerine, "Nelsson ile çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de bir birime uyum sağlayabildik. Önemli olan bizim için sezonun stoperi olarak seçilmek değil de az gol yemekti. Biz de bu hedefime ulaştık" diyerek sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan taraftara açık idman! Dursun Özbek ve Erden Timur konuştu
FUTBOL "Ali Koç'tan yanıt bekliyorum"
Son dakika haberi TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması!
FUTBOL TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması!
Beşiktaş'tan Geoffrey Kondogbia hamlesi!
FUTBOL Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
Nicolo Zaniolo'dan ayrılık kararı! - Son dakika Galatasaray GS haberleri
FUTBOL Ayrılık kararı!
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Gaius Makouta... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL 'Orta'da sürpriz!
Galatasaray'da gözler şampiyonluk töreninde!
FUTBOL Gözler şampiyonluk töreninde!
Kerem Aktürkoğlu: Erzincan'dan geldi, suyun yönünü değiştirdi - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Erzincan'dan geldi, suyun yönünü değiştirdi
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: N'Golo Kante ve Youri Tielemans
FUTBOL Cimbom'un gözü büyük balıklarda!
Kayserispor'a 3 puan silme cezası!
FUTBOL Süper Lig ekibine puan silme cezası!
Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
FUTBOL Derbinin hakemi açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.