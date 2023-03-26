Abdülkerim Bardakcı: Kadrodan neden çıkarıldım anlamadım

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Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kampından çıkarıldığını bilmediğini söyledi.

Ermenistan ve Hırvatistan için açıklanan A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen başarılı savunmacı, baş ağrısı şikayetleri nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı takıma geri dönen Abdülkerim, Galatasaray'ın bu akşam Bakü'de oynayacağı özel maçın kadrosuna dahil edildi.

Bakü'de konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakcı "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." sözlerini kullandı.

Galatasaraylı yetkililerin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise Abdülkerim'in milli takım kampından çıkmayı kendi istemediği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin 21 Mart günü yaptığı açıklamada aday kadroya çağırılan Abdülkerim Bardakçı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" duyurusu yapılmıştı.

STEFAN KUNTZ DA SORUYU YANITLADI

"Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Oyuncu kadrodan çıkarılırken acele mi edildi?"

Stefan Kuntz: Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik.