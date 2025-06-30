Abdülkerim Bardakcı tatilde
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Güvercinlik'te kızıyla vakit geçirip sörf yaparak tatilin tadını çıkardı
Giriş: 30.06.2025 - 22:52 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:52
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Bodrum'da tatil yapıyor.
Güvercinlik sahilinde objektiflere yansıyan futbolcu, kızıyla birlikte bol bol vakit geçirdi.
Abdülkerim Bardakcı, ardından sibop'a binerek su üzerindeki yeteneklerini sergiledi.
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