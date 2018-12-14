Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dün hava operasyonuyla vurduğu Suriye’deki Karacak Dağı harekâtı için “ Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir” dedi.

Irak'ın kuzeyinde son dakika gelişmesi yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekâtı düzenlendi.

Karacak Dağı’nın, Irak’ta terör örgütü PKK’nın bulunduğu Mahmur Kampı’nın kuzeyinde yer aldığını belirterek, “Türkiye’ye 170-180 kilometre uzaktadır. Türkiye bu akınla ‘ilk defa’ Mahmur’da etki üretmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir. Karacak (Karacuk) Dağı, Musul-Kerkük yolu üzerindedir. Başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hakim, stratejik bir konumdadır” dedi.

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