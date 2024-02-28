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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması! - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, geldiklerinde belirledikleri iki hedefe doğru ilerlediklerini söyledi. Avcı ayrıca Onuachu'nun sakatlığı ve transfer hakkında da konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:46
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        Avcı'dan sakatlık açıklaması!
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        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, organizasyonu olan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Oyunun başında 60 dakikaya kadar doğru baskılar yaptık. Golü erken bulabilsek oyun değişecekti. Doğru opsiyonları uyguladık. Rakip 60 dakikadan sonra üzerimize gelmeye başladı. Rakibin etkili ayaklarını durdurmaya çalıştık. Sezon başında koyduğumuz iki hedefe de ilerlemeye devam ediyoruz. Trabzonspor kupalara ambargo koyarak yoluna devam etmiştir. Biz de ekibimizle bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Trabzonspor vazgeçmez. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun ortaya koydular. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Maçta sakatlık yaşayan Umut Güneş ve Paul Onuachu'nun durumunu açıklayan Avcı, "Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER ÇALIŞMALARI

        Son olarak transfer çalışmaları hakkında konuşan Avcı, "Bunun felsefesi olması lazım, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. İstediğimiz profilleri söyledim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, hızla mesafe ediyoruz. Umarım iki sene önceki organizasyonu oluştururuz" dedi.

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