Abdullah Avcı'dan sakatlık açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, organizasyonu olan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Oyunun başında 60 dakikaya kadar doğru baskılar yaptık. Golü erken bulabilsek oyun değişecekti. Doğru opsiyonları uyguladık. Rakip 60 dakikadan sonra üzerimize gelmeye başladı. Rakibin etkili ayaklarını durdurmaya çalıştık. Sezon başında koyduğumuz iki hedefe de ilerlemeye devam ediyoruz. Trabzonspor kupalara ambargo koyarak yoluna devam etmiştir. Biz de ekibimizle bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Trabzonspor vazgeçmez. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun ortaya koydular. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM SAKATLIK AÇIKLAMASI Maçta sakatlık yaşayan Umut Güneş ve Paul Onuachu'nun durumunu açıklayan Avcı, "Umut Güneş çok önemli mesafe kat ediyor, ona teşekkür ediyoruz. Bardhi bize yardımcı oluyor. Çalışmanın karşılığını Umut alıyor. Kafasına top geldi, tomografi çektirmeye gitti. Onuachu'nun MR'ı çekilecek. Yarın daha sağlıklı bilgi verilebilir." ifadelerini kullandı.