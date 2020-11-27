İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Abdullah Avcı, ”Göreve geldikten sonra ikinci haftamızdı. Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi. Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet öz güven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, ”Aslında hafta boyunca maç içinde çeşitli planlarımız vardı. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Özellikle ilk yarı rakibin pozisyonu bile yok diyebilirim. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle üçüncü bölgeye ciddi anlamda oyunu bir şekilde yığdık. Oyunu forse ettik diyebilirim. İkinci yarı zaten tamamen oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Ama dediğim gibi bu pozisyonları yakaladığında da gol yapabilmek gerekiyor. Bu anlamda sadece gol eksikliği. En kötü bir puan almamız gerekiyordu. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Ben de oyuncularım da bu anlamda çok üzgün, önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.