Abdullah Avcı: Szalai transferi durdu

"TARAFTARIMIZ KEYİF ALACAK"

"Formasyonlar oyun içinde değişiyor. Oyuncu profillerini onun üzerinden seçiyorsun. 4-3-3 oynayacağım dediğinde 4-2-3-1 oynarken nasıl profiller olmalı, iç orta saha oyuncularının ayakları nasıl olmalı, ters ayaklı olunca ne olmalı, çözüm noktası ne buna kadar çalışılıyor. Ekibin de çalışması mutlu ediyor. Nasıl bir oyun olacak? Trabzonspor'un tarihinden bu zamana kadar vazgeçmeyen, inadıyla şampiyonluklar kazanan daha akıllı, daha planlı, aklını duygusuyla birleştiren, vazgeçmeden bunu yakalayan, topa sahip olduğunda da daha üretken bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Buna göre oyuncular seçtik. Taraftarımız bundan keyif alacaklar.

Kapasitesi olan oyuncular, ne kadar zorlarsan oraya gider. Antrenman şeklini, şiddetini değiştirdik. Duygular önemli. Duyguyu, aklı, planı hep beraber hareket ederek gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.