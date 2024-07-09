Abdullah Avcı: Szalai transferi durdu
Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon çalışmalarını sürdürdükleri Macaristan'ın Szeged şehrinde beIN Sports'a transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
"Ligin sonuna kadar iki türlü kamp programı yaptık. İki etaplıydı, teke düşürdük. Temmuz 25'te Avrupa kupasının ön eleme 3. turu oynayacağız. 24'ü Trabzon'da başladık. 6 günlük süreç hem bir adaptasyon hem sağlık kontrolleri hem ölçümleri Trabzon'da tamamladık. Sakat vermeden ikinci kampa geçtik. Çalışma ortamı çok sağlıklı. Hem fiziksel hem zihinsel hem taktiksel hem de önümüzdeki senenin çalışmaları var. Toplamda 3, Macaristan'daki 2. haftamıza girdik. Çalışma temposunu yukarı doğru çekiyoruz. Fiziksel yorgunluklar var ama forma rekabeti için mücadele var. Şu ana kadar memnunum.
Organizasyon şirketleri, kamplar konusunda kulüplere teklif yapıyor. Ben yıllardır şöyle yapıyorum, idari departmanlardan kişileri yolluyorum, tespitlerini yapıyorlar. Sahayı ve oyuncuların konforuna bakıyorlar. Kışın 4-5 ay önce gelip Szeged'i tespit ettik. Sıcağın dışında zeminler çok güzel, çalışma ortamı güzel, kaldığımız yer güzel. Sıcak dışında her şey iyi gidiyor."
"TRANSFERLERİN ERKEN GELMESİ AVANTAJ"
Transfer olan 6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyonu açısından önemli bir dönem. Trabzonspor'un, bizim oyun felsefemizi verebilmek, oyuncuların arasındaki iletişimi sağlayabilmek için avantaj gibi duruyor. Rekabet içinde bir takım oluşturursanız avantaj. Bu dinlemeleri, çalışmaları, maçlardaki değişiklikleri doğru planlarsak avantaj olur. Planı yaptık, uygulması iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
MEUNIER, DRAGUŞ VE UĞURCAN'IN DÖNÜŞ TARİHLERİ
Meunier, hazırlık maçında Belçika Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı. Oradan aldığımız bilgiler, çalışmaları düne kadar Stuttgart'ta devam etti. Belçika devam etseydi oynama ihtimali olabilirdi. Cuma günü ilk defa eşiyle tatile çıktı. 18'inde bizle beraber start verecek. İlk maçta bizle mi olacak, o zaman karar vereceğiz. Draguş 12'sinde bizle olacak. Geçen haftaya kadar maç oynadı. Tatile ihtiyacı var. Kaptan Uğurcan 18'inde Trabzon'da bizimle olacak" dedi.
"TRABZON'UN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
Geçen sene 8. maç bitmişti, 9. maç gitmiştim. Bütün kulüplerin sezon içinde inişleri çıkışları oluyor. Biz de yaşadık. Geldiğimizde çıkış vardı, ocak ayında ise 5 tane oyuncu transfer oldu, Afrika Kupası oldu, sakatlıklar oldu. Hedeflere ulaştık bakınca. İlk iki takım ekonomik ve puan olarak yukarıdaydı. 3'üncülük hedefini gerçekleştirdi. Kupa dedik, kazanmak değerliydi, üzüldük. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmak istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu yerde yarışma vardır. Transferlere son 6 aydır çalışıyoruz. Ertuğrul Doğan Başkan hep yanımızdaydı. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Trabzonspor hep yarışacaktır. Ekonomisiyle değil belki ama inadıyla yarışacaktır. Bu hep böyle gerçekleşmiştir. Şampiyon olduğumuz sene puan ortalaması neyse daha yükseğini hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ben bu yörenin çocuğu olarak Trabzon'un ne istediğini biliyorum. Daha böyle agresif, daha temaslı, rakibini rahatsız eden, oyun içinde vazgeçmeyen, topu alınca pozitif bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için antrenman metodlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu profillerini ona göre seçtik. Ben Trabzonspor'da olmaktan son derece mutluyum. Özellikle bugün 2-3. haftaya girerek kendimi arınmış, yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış gibi heyecanım yüksek. Her çalışmanın içine giriyorum. Bu enerji ile, camianın verdiği destekle beraber daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
"ALTI TRANSFERİN GELMESİ ÖNEMLİ"
Oyuncuların planlamasını erken yapabilmek, detayları yakalayabilmek, saha formasyonları yapabilmek, oynatacağın oyuna göre oyuncu profili seçmek... Trabzonspor hem olgun oyuncu alacaktır hem de genç potansiyel alacaktır. Altı tane oyuncu bizimle beraber erkenden başlaması, tekrarlarımızı, çalışmalarımızı, toplantılarımızı, gelişimimizi sağlayacak bir durum. Bu bir avantaj. Eksiklerimiz de var. Tamamlamaya çalışıyoruz. Geçen seneden alışkanlık, üstüne konan oyuncular var. Diğer rakiplerin ekonomisiyle değil Trabzonspor inadıyla, gücüyle, temasıyla, baskısıyla oynayan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Altı transferin bir teknik adam için son derece önemli. Diğer takımlara göre daha hızlı adapte oluyoruz" dedi.
"EGEMEN HOCA YARIŞMAK İSTEDİ"
Benim 20. senem. 20 seneyi de geçtik. Deneyimli teknik direktör olduk. Ekibim hep değişiyor. Ekibimden çıkan yarışan, şampiyonluklar yaşayan çok önemli teknik direktörler var. Egemen Hoca hem futbolcumdu hem milli takımda çalıştık. Buranın eski oyuncusuydu. Bazı teknik adamlar vardır, zamanı gelince hisseder ve yarışmak isterler. Egemen Hoca bunu istedi. Ben bunu engellemem. Hedefleri olan, hedefe gidecek kişilerin yolunu açmak gerekiyor. Okan Buruk Hoca, Erol Bulut Hoca, Tayfun Korkut Hoca, Recep Hoca hep böyle. Şampiyonluklar yaşadılar. Mustafa Hoca, Zafer Hoca olsun. Şampiyonluk kadar değerli. Onlara alan açıyorum ve üretmelerini sağlıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Egemen Hoca ve Mustafa Hoca bir yarışma içerisine gittiler. Caner Hoca 10 senedir benimle, analiz konusunda Türkiye'nin en iyisi. Uluslararası seviyede, her takımda 5 analizci var. Maç anında yukarıda bir analizci, kulübede bir analizci. Anında bilgi aktarıyorlar. Caner Hoca antrenör gibiydi, ekibin içine aldık. Önder Hoca, Başakşehir'deyken altyapıya almıştım. Uyumu, iletişimi son derece iyi. Analize iki takviye oldu. Harıl harıl çalışıyorlar. İhsan Hoca var. Hafızasıyla, karakteriyle bize destek veriyor. Enerjisi yüksek bir ekibimiz var" dedi.
"TARAFTARIMIZ KEYİF ALACAK"
"Formasyonlar oyun içinde değişiyor. Oyuncu profillerini onun üzerinden seçiyorsun. 4-3-3 oynayacağım dediğinde 4-2-3-1 oynarken nasıl profiller olmalı, iç orta saha oyuncularının ayakları nasıl olmalı, ters ayaklı olunca ne olmalı, çözüm noktası ne buna kadar çalışılıyor. Ekibin de çalışması mutlu ediyor. Nasıl bir oyun olacak? Trabzonspor'un tarihinden bu zamana kadar vazgeçmeyen, inadıyla şampiyonluklar kazanan daha akıllı, daha planlı, aklını duygusuyla birleştiren, vazgeçmeden bunu yakalayan, topa sahip olduğunda da daha üretken bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Buna göre oyuncular seçtik. Taraftarımız bundan keyif alacaklar.
Kapasitesi olan oyuncular, ne kadar zorlarsan oraya gider. Antrenman şeklini, şiddetini değiştirdik. Duygular önemli. Duyguyu, aklı, planı hep beraber hareket ederek gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
"OZAN, DORUKHAN TOKÖZ GİBİ"
"Ozan Tufan'ı alırken 3-4 sene evvel şampiyon olduğumuzda Dorukhan da böyleydi. Sağ bek, stoper, iç orta saha oynatabiliyorsun. Ozan Tufan, Türk futbolunun çok önemli figürlerinden birisi. Gerçek değerini bulamadı. Milli takım, büyük takım, yurt dışı, kaptanlık... Şöyle bir şey olursa Ozan'ı orada kullanırım, burada kullanırım diyorsun. Draguş önde 3 mevkide oynuyor. Nwakaeme hem dışarıda hem içeride oynuyor. Hem ekonomik olarak hem oyundaki düşüncemizi daha esnek kılabiliyor." ifadelerini kullandı.
"YABANCI KURALI BELLİ Mİ?"
"Yabancı kuralı belli oldu mu? Seçim var, ne olduğu belli değil. Havada duran, gri bir durum var." şeklinde yanıt verdi.
"HEP ŞAMPİYON HOCALAR VAR"
"Yarış nasıl olacak? İstanbul'un 3 büyük takımı, ekonomik olarak çok yüksek volümde gidiyorlar. Başlarında da şampiyon hocalar var. Galatasaray'da Okan Hoca son 2 senenin şampiyonu. Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, bu lige marka değeri açısından katkı sağlayacak. Beşiktaş'ın hocası şampiyon bir hoca. İyi bir yarış bekliyoruz. Biz ekonomiyle değil inadımızla, mücadelemizle yarışacağız. Doğru organize olan bir Trabzonspor olacak. 30 hafta olsun yarışta, yol nereye çıkar görürüz. Diğer takımların da cevap verebileceği bir süreç olur. Makas çok açılmaz diye düşünüyorum. Güzel, keyifli bir yarış olacak." dedi.
"DRAGUŞ, LİGİN EN FAZLA DRİPLİNG YAPAN OYUNCUSU"
"Draguş, 23-24 yaşında. Romanya Milli Takım oyuncusu. EURO2024'te ve ligimizde önemli performanslar gösterdi. Atletik özellikleri var, baskıda olsun, rakip arkası koşuda olsun. Ligin en fazla dripling yapan oyuncusu. Daha doğru kullanmasını göstereceğiz. Böyle bir oyuncu olması beklentimizi artırıyor. Standard Liege görmüş. Cihan Çanak ile takım arkadaşı. Yaşı itibarıyla hem kullanacağız hem bir potansiyel. Rekabette bize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
"BARISIC HEDEFE PAS ATIYOR"
"Oyun formasyonlarını oyuncular belirler. Meunier, kısa sürede 7-8 asist yaptı. Elimizde Eren var, çok değerli, 23-24 yaşında. Rekabete sokmak istedik Barisic ile. Arkadan Arif de geliyor. Bu beni mutlu ediyor. Hedefe pas atma konusunda Barisic'in önemli özellikleri var. Öbür tarafta Meunier var. Daha topa sahip olan, hedefe pas atan, ceza sahası içinde fazlalaşan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
"NWAKAEME BİR LİDER"
"Nwakaeme sevimli bir adam. Bizim ayrıldığımız süreçte de ilişkimiz devam etti. A Milli Takım'da adım geçince, beni alsın diye haber gönderdi. Bazı oyuncular yokken değerliğini anlıyorsun. Çok net her şeyi konuştuk. Bu sene 55 maç planlıyoruz. Her iki tarafta da kullanabileceğim bir oyuncu. Çok mutlu oldu gelmekten. Belki baştan oynayacak, belki sonradan oyuna girecek. Orada rekabette iyi oyuncular var. Trezeguet, Nwakaeme, Orsic var. Hazırlık maçları test olacak. Tony sevimli ve güçlü bir figür. Burada tüm kupaları kazandı. Hem saha içinde hem dışında bize katkı sağlayacak." dedi.
"OYUNCULARA DÜRÜST DAVRANIYORUM"
"Facetime'da oyunculara samimi, dürüst şekilde konuşuyorum. Trabzonspor tarihini anlatıyorum. Oyun felsefesini anlatıyorum. İletişimimi anlatıyorum. Oyun planlarımı anlatıyorum. Maçlara nasıl hazırlandığımızı, 1 hafta boyunca ne yaptığımızı anlatıyorum. Bu sene bir oyuncu, '8-10 soru hazırlamıştım, hepsine cevap verdin' dedi. Avrupalı beni nasıl kullanacaksın, oyun formasyonun ne, ne bekliyorsun soruyor. Ben oyuncularıma gerçekçi bir şekilde bunları anlatıyorum." şeklinde konuştu.
"ONUACHU'YU İSTİYORUZ"
"Onuachu ile görüştüm. Görüşme oldu. Saklamaya gerek yok. 3-4 gün önce konuştuk. Burada olmak istiyor. Kulüp de fedakarlık yapıyor. Oldu da olmaz da diyemiyorum. Gerçeklerin üzerinden gitmek lazım. Süreç devam ediyor. Biz kulüp olarak istiyoruz. Başkan çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız. Ben kendisiyle özel bir görüşme yaptım. Birçok oyuncuyla yaptık görüşmeleri. Trabzonspor, ekonomisiyle değil formasının büyüklüğüyle, inadıyla yarışacak. O bütçeleri, ödeyebilecek rakamları aşmadan devam etmek lazım. Onuachu süreci devam ediyor. Herkes olmasını istiyor ama sabırlı olmak gerekiyor.
Bazen oyuncuya yaklaşıyorsun. Akşam bitti diyorsun, sabah bozuluyor. Biz şu ana kadar çok iyi gittik. Bazen değişimler gerekebiliyor şehirlerde. Şu an itibarıyla 3 tane daha oyuncu. Her gün, her dakika çalışmamız devam ediyor. Stoper, orta saha ile ilgili çalışmalar var. Temaslı olduklarımız var. Daha erken bitebilirdi. Avrupa Şampiyonası var, kurun geldiği noktada kolay olmuyor. Kulübü de düşünmek zorundayız. Başkan inanılmaz fedakarlıklar yapıyor." dedi.
"SZALAI TRANSFERİ DURDU"
"Attila Szalai, Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette."
5 oyuncu yolladık geçen sene devre arası, 1 transfer yapmıştık. Başkanın da deneyimleri var. 7 senedir asbaşkan, başkan... Bana sağladığı ortam, ekonomik olarak destekleri, kazandığı deneyimleriyle daha hızlı hareket ediyor. Çözüme giden, çabuk çözmek isteyen bir yapısı var. Deneyimlerini kullanıyor sağlıklı şekilde" ifadelerini kullandı.
"AYRILIKLAR OLACAK"
"Önümüzdeki süreçte ayrılacaklar olacak mı?"
Esas olan Trabzonspor, biz de gittik geldik. Oyuncular da bu değişimler olabiliyor, olacak da. Sağlıklı bir kadro yapısı, rekabeti olan bir takım oluşturmak lazım. Ayrılıklar olacak muhakkak. Kazançlar da olacak. Gün gün... Blok halinde halledeyim, kolay olmuyor. Burada çalışan yarın olmayacak ama başkası katılacak" şeklinde yanıt verdi.
"MENDY'İ DURUMA GÖRE KULLANACAĞIM"
"Batista Mendy'i 6, 4, 8 olarak değerlendireceğiz. Mendy'nin stoper oynadığı maçların 1'ini, orta saha oynadığı maçların yüzde 80'ini kaybettik. Trabzonspor için değerli bir oyuncu. Duruma göre kullacanğız." dedi.