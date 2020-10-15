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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalara katıldı. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Gül, "Bugünkü Anayasa Mahkemesi'ne özgürlükçü davrandığı için hücum ediliyor. AYM'nin bütün özgürlükçü kararlarına ‘evet' diyen üyeleri saldırı altında. Anayasa Mahkemesi Başkanı bütün kararlarda gayet istikrarlı bir şekilde özgürlükçü durmuş. Mahkeme üyesi hakim; gözü kapalı hareket eder, o kim bu kim diye değil, olaya bakar. Bu olay AK Parti'yle ilgili olur, bu olay Cumhuriyet Halk Parti'siyle ilgili olur, bu olay Enis Berberoğlu'yla ilgili olur veya bu olay başkasıyla ilgili olur. Önemli olan olayı değerlendirmesi, olayları özgürlükçü değerlendiriyorlar diye AYM'yi bugün yerden yere vurmayı hayretle karşılıyorum açıkçası" dedi.

Gül, tweet tartışmalarına ilişkin olarak da "Yüksek yargı mensuplarının veya herhangi bir hâkimin siyasi görüşlerini, polemikli görüşlerini sosyal medya vasıtasıyla paylaşmasını çok yanlış bulurum" ifadelerini kullandı.

Gül'ün T24'teki açıklamalarının tamamını okumak için tıklayınız