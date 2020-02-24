Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, hem sarı-lacivertlileri 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yendi hem de zirvedeki takımlarla puanını eşitledi. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, GS TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

KAMP NEDEN ZORLU'DA YAPILDI?

Derbi öncesi Zorlu Center'daki bir otelde kamp yapılmasına dair konuşan Albayrak, "Alışılmışın dışında hazırlık dönemi geçirdik. Özellikle cumartesi ve pazar günü takımı Zorlu'ya getirdik. Bir değişiklik olsun dedik. Yıllardır yöneticilik yapıyorum. Son 2 gündeki hazırlama şekline hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİN SIRRINI VERDİ

Fatih Terim ve ekibine dikkat çeken Albayrak, "Fatih hoca, ekibine teşekkür ediyorum. Teker teker tüm futbolcuların eline liste verdi. Hem Türkçe, hem İngilizce, hem Fransızca, hem Portekizce liste verdi. Çok şaşırmıştım. Çok iyi hazırlandık. Futbolcu kardeşlerimiz disiplinden kopmayarak, Galatasaray'a yakışır bir şekilde oynadı" dedi.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Albayrak, "Yüce Allah'ıma şükürler olsun. O gün, bugün! Yendik. Derbiler ilk de olmayacak, son da olmayacak. Sakin olmamız lazım. İyi yoldayız, kenetlendik, birlik olduk. Galatasaray'a istediği hedeflere ulaştıracak bir ekip oluştu. Herkes güzel bir uyku çeksin. Benim de güzel bir uykuya ihtiyacım var. Çok önemli bir galibiyet aldık. İyi yoldayız ve yolumuza devam ediyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.