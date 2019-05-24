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Abdurrahman Gençbay: Demokratik, laik hukuk devletimizin vazgeçilmezi

Danıştay Üyesi Abdurrahman Gençbay, Danıştay Genel Kurulu tarafından 9. Daire Başkanlığına seçildi

Abdurrahman Gençbay

Danıştay Genel Kurulunca boş bulunan Danıştay 9. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre seçim sonucunda Abdurrahman Gençbay, Daire Başkanı oldu. Gençbay, Danıştay Büyük Genely Kurulu’nda yaptığı konuşmayla takdir topladı. Gençbay konuşmasında, “Demokratik, laik hukuk devletimizin vazgeçilmezidir” dedi.

Gençbay şunları söyledi: “Görevimizi yerine getirirken, adaletten,. Haktan, hukuktan asla ayrılmayacağız. Çalışmalarımızda kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, ehliyet ve liyakatı hakim kılacağız.

Yine bu kutsal görevimizi yerine getirirken, her türlü aidiyeti, mensubiyeti, bağımlılığı, irtibatı, iltisakı reddedip, ayaklarımız altına alarak, adaletin meşalesinin aydınlattığı yolumuzda bir zerre doğruluktan şaşmadan, demokratik, laik hukuk devletimizin en vazgeçilmez kurumlarından biri olan Danıştayımızı yüceltmek ve toplumda saygın kılmak olan hedefimize yürüyeceğiz”

Trabzon Sürmene'de 1967'de dünyaya gelen Gençbay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987'de, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004'te mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı "Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar" başlıklı tezi ile tamamlayan Gençbay, Halkbank'ta sözleşmeli personel olarak görev yaptı, Sakarya, Ankara ve Konya Vergi Mahkemesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2001'de Danıştay Tetkik Hakimliğine, 2008'de Danıştay Savcılığına atandı. 2010'da Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilen, 2014'te Danıştay üyeliğine seçilen Gençbay, 4 Nisan 2016-11 Şubat 2019 tarihlerinde Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

 

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