2003 yılında Galatasaray forması giyen eski futbolcu, yeni teknik adam Xavier, huzuru İslam'da bulduğunu söyledi. Portekiz’de yayınlanan Caras dergisine konuşan unutulmaz oyuncu, “Beni Abel, Faysal ya da Abel Faysal Xavier olarak çağırabilirsiniz. Aynı isimle kalabilirdim ancak İslam dünyasındaki tarihi bir isimle de çağrılmak benim için gurur duyduğum bir şey oldu. Böyle bir isme sahip olduğum için mutluyum” dedi.

Faysal Xavier, “Acı çektiğim zamanlarda, huzuru İslam’da buldum. Barışı, eşitliği ve umudu aşılayan bir dini yavaş yavaş öğrendim. Kendimi böyle çözdüm. İslam ile kendimi özdeşleştirmem, 2003 yılında Galatasaray’da oynarken başladı. Müslüman bir ülkede olmak, hayatımın değişmesine neden oldu. Oruç tutmak için futbolu bıraktım” şeklinde konuştu.