A.B.İ. dizisi bu akşam yok mu? A.B.İ. dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi A.B.İ., her hafta Salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 31 Mart tarihli TV yayın akışı doğrultusunda, Türkiye–Kosova maçı sebebiyle dizinin bu akşam yeni bölümünün yayımlanıp yayımlanmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda "A.B.İ. dizisi bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?" soruları yanıt buldu. İşte tüm merak edilen detaylar…
A.B.İ. DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?
Atv’nin dizisi A.B.İ., Salı akşamları izleyiciyle buluşan yapımlar arasında yer alıyor. 31 Mart TV yayın akışına göre A.B.İ. dizisinin yeni bölümü, bu akşam oynanacak Kosova–Türkiye maçı nedeniyle ekrana gelmeyecek.
A.B.İ. dizisi, 31 Mart Salı akşamı tekrar bölümüyle izleyici karşısında olacak.
A.B.İ. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
A.B.İ dizisinin yeni bölümü 7 Nisan Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.
ATV 31 MART YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.40 ATV Ana Haber
20.00 A.B.İ.
23.20 Kuruluş Osman
02.00 Gözleri KaraDeniz
05.00 Aile Saadeti