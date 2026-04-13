        Ablukanın ardından 2 tanker geri döndü | Dış Haberler

        Ablukanın ardından 2 tanker geri döndü

        ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından iki tanker Boğaz yakınlarında rota değiştirerek geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:15
        ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası bugün Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

        Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ablukanın başlamasının ardından iki tanker Hürmüz Boğazı'na doğru ilerlerken rota değiştirerek geri döndü.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'nde yer alan Şarika demirleme sahasından yüklü şekilde hareket eden Malavi bayraklı 188 metre uzunluğundaki petrol/kimyasal ürün tankeri Rich Starry isimli tanker, Boğaz'a yaklaşmasının ardından dakikalar içinde geri dönüş yaptı. Gemi Şarika demirleme sahasından bugün ayrılmıştı ve varış noktası olarak Çin'i bildiriyordu.

        Botswana bayraklı 175 metre uzunluğundaki Ostria isimli ikinci tanker de Boğaz'a yaklaştıktan sonra rota değiştirerek geri dönüşe geçti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Artvin'de boğa güreşleri ilgiyle izlendi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen 'Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' sona erdi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?