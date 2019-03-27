BMW ve Faraday Future eski çalışanlarının 2017 yılında kurduğu elektrikli otomobil girişimi Evelozcity, hem ismini hem de hedeflerini değiştirdi.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, artık yoluna 'Canoo' ismiyle devam edeceğini açıklayan Amerikalı şirket, ticari ve binek elektrikli araçlarını 'abonelik' sistemi ile sunacağını açıkladı.
Bu kapsamda rakiplerinden ayrılan üretici, esnek ödeme planı ile sektörde kendine farklı bir yer edinmeyi hedefliyor.
'ÖDEME PLANI AÇIK UÇLU OLACAK'
Henüz araçları için belirli bir fiyatlandırma planı paylaşmayan Canoo'nun CEO'su Stefan Krause, aboneliklerin esnek olacağını belirterek, "Belirlenmiş bir tarih olmayacak. İster bir ay, ister 10 yıl boyunca alabilirsiniz" dedi.
Ödeme modelinin temelde tamamen açık uçlu olacağını kaydeden Krause, "Tüketicilerin araçlarımızı denemelerini istiyoruz, eğer iki ay sonra araçlarımızın onlar için uygun olmadığına karar verirlerse, tek yapmaları gerek arabayı iade etmeleri" dedi.
Kendini 'Kaliforniyalı butik elektrikli otomobil markası' olarak tanımlayan firma, 2021 yılında otomobillerini ABD'de satışa sunmayı hedefliyor. Şirketin bir sonraki durağının ise dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin olacağı belirtiliyor.
HEM BİNEK HEM DE TİCARİ ÜRETECEK
Önümüzdeki yıllarda dört model çıkarmaya hazırlanan şirketin, hem 'lifestyle' hem de sadece şehir içi ulaşıma yönelik araçlar geliştireceği kaydediliyor. Bunun yanı sıra, taşımacılığa yönelik ticari araç üretimi de Canoo'nun ajandasında bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, 'lifestyle' otomobillerin kompakt boyutlarda fakat bir SUV fonksiyonelliğinde olacağı bildirildi.
Otomobillerinin montajı için bir dizi görüşmeler yapan Canoo'nun n son Kanadalı üretici Magna ile masaya oturduğu biliniyor. İkili henüz bir anlaşma açıklamasa da, Canoo'nun otonom teknolojileri gibi başka işbirliklerini de açık olduğu aktarılıyor.
Henüz araçları hakkında teknik bir bilgi paylaşılmayan Canoo'nun tasarımlarının ise geleneksel otomobil dizaynının dışında olacağı belirtiliyor. Kaynaklar, minimalist araç dizaynından en fazla kabin içi hacim sunulmasının hedeflendiğini kaydediyor.
KURUCULAR SEKTÖRÜN İÇİNDEN
350 çalışanı bulunan Canoo'nun ekibinin büyük çoğunluğu Uber, SAIC ve STMicroelectronics çalışanlarından oluşuyor. Şirketin kurucularından Stefan Krause Deutsche Bank'in eski üst düzey yöneticilerinden biriyken, diğer bir kurucusu Ulrich Kranz ise BMW'nin elektrikli araç biriminin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Canoo'nun üçüncü kurucu ortağı Richard Kim ise BMW i3'ün karoser tasarımcısı olarak otomobil dünyasında yer etmiş durumda. Şirkete geçen yıl ortak olan bir diğer isim ise Opel'in eski CEO'su Karl-Thomas Neumann.
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