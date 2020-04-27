Kartal'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş formasını giymek için can atıyor.

Kamerunlu golcü, Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi.

Aboubakar için Porto'nun 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, bu transferi kiralık olarak bitirmeye çalışacak.

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