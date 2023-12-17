Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken hareket

Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'dan sosyal medyada flaş bir hamle geldi.

''DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞIM OLMADI''

Aboubakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.