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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken hareket - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar'dan Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken hareket

        Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, flaş bir harekete imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:30
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        Flaş hareket! Taraftar tepkili
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        Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'dan sosyal medyada flaş bir hamle geldi.

        BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKARDI

        Golcü futbolcu, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takipten çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun yaptığı bu hamle, kısa sürede gündem olurken Beşiktaş taraftarı, Aboubakar'a tepki gösterdi.

        KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

        Beşiktaş, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü sebebiyle kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

        ''DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞIM OLMADI''

        Aboubakar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı.'' ifadelerini kullanmıştı.

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