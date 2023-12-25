Aboubakar için Suudi Arabistan iddiası!

Suudi Arabistan basınında Al Arabiya'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkan seçilmesi sonrası "düşük performans ve takımla uyumsuzluk" nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

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Teklif için Ocak ayını bekleyen Damac FC, Beşiktaş ile 2025 Haziran'da sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın transferini bitirmeye çok istekli olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın da bu teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu haberin detayları arasında yer aldı.