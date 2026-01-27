Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Abraham'dan Beşiktaş'a duygusal veda: İlk geldiğim gün buraya aşık oldum - Beşiktaş Haberleri

        Abraham'dan Beşiktaş'a duygusal veda: İlk geldiğim gün buraya aşık oldum

        Beşiktaş'tan ayrılarak 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, duygusal bir veda konuşması yaptı. İngiliz golcü, siyah-beyazlıların X hesabından yayınlanan videoda, "Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:23 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:23
        "İlk geldiğim gün buraya aşık oldum"
        Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

        Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Her şey için teşekkürler Tammy Abraham. Yolun açık olsun." başlığıyla yapılan paylaşımda, İngiliz futbolcu duygularını dile getirdi.

        Beşiktaş macerasının kısa sürdüğünü anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Ne diyebilirim ki? Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun..." açıklamasını yaptı.

        "BAŞKANIMIZ HARİKA BİR İNSAN"

        Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyle söz eden Abraham, şu ifadeleri kullandı:

        "Hocamız ve başkanımız ilk günden beri beni desteklediler. Başkanımız ilk geldiğim gün beni evine davet etmişti. Kendisini bizzat tanıdım. Harika bir insan, çok iyi kalpli, her zaman en iyisini isteyen birisi. Tabii ki çok da baskı altında. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün başkanı olmak zordur ama kendisi harika bir insan. Her zaman tesiste, takımı destekliyor, hocamızla görüşüyor. Hocamız da aynı şekilde harika bir insan. Harika bir teknik direktör, her zaman oyuncularla konuşur. Benimle de ofisinde çok defa konuştu. Kendisini zaman içinde daha iyi tanıdım. Hocamıza, başkanımıza burada olduğum süre içinde bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum."

        Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

        "Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil. Buraya gelip maçları izleyeceğim, sizleri destekleyeceğim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki zamanımı sizler özel kıldınız. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam. Teşekkür ederim, sizleri seviyorum."

