Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Açelya Devrim Yılhan, Masumlar Apartmanı dizisinden önce Şevkat Yerimdar ve Leyla ile Mecnun dizisinde rol almıştır.

AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünde oynamıştır.2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

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