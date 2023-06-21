DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ

Annesi ile dışarıda vakit geçirdiği zaman Olvia Fransworth araba kazası geçirmiş ve yüz metre sürüklenmiş. Ancak küçük kız acı hissetmediği için durumunun farkında değildi. Olivia'nın bu hissizliğini tehlikeli olabileceğini söyleyen doktorlar, düzenli olarak öğünlerini yemeli, uyku hapı kullanmalı ve düzenli olarak iç yaranlanması veya bir hastalığı var mı diye kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.