AÖL sınav tarihleri gündemdeki yerini alırken konuyla ilgili açıklama için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularına çevrildi. MEB 2022 sınav uygulama takvimi ile AÖL sınavlarının tarihi netlik kazandı. İşte 2022 - 2023 AÖL sınav tarihleri ile "AÖL sınavı nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtı...