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Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihlerinde...

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları nasıl olacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır?

MEB AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleşecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı;"Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.NOT:Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından incelemenin kaldırılması için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde istenen belgeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla öğrenciye bildirecektir.İstenen belgeleri tamamlayarak Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne gönderen öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirilecektir. "

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