Açık öğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınca yapılan, AÖL 3. dönem sınavlarına katılan öğrenciler tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınavda her dersten 20 soru sorulmuş ve bir derste başarılı olabilmek için en az 45 puan alınması gerekmekteydi. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim sınavına nasıl itiraz edilir? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre AÖL sınav sonuçları 31 Temmuz 2018’de açıklanacak. Sınav 7-8 Temmuzda gerçekleştirilmişti.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarınızı http://aol.meb.gov.tr sistemine, kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres: ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

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