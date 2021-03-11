Öğrenciler koronavirüs nedeniyle MEB'e bağlı AÖL ve AÖO sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. 1. dönem sınavları 25 Şubat 2021’de yapıldı ve adaylar heyecanla sonuçları araştırıyordu. Son dakika MEB Açık Öğretim Ortaokulu 1. dönem sınav sonuçları da açıklandı. İşte, detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrencilerin merak içinde araştırdığı AÖO 1. dönem sınavların sonuçları belli oldu. MEB duyurdu, ''Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını öğrenmek için gelen ekranda TC. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sonuçlara ulaşabilirler. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.'' ifadelerine yer verdi.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI