Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da bir final gününde daha heyecanlı dakikalara sahne oldu. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Aleyna ve Tuğba arasındaki gerilim güne damga vurdu. Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oldu. İşte, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının cevapları...
Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gamze arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin belli oldu. Peki, 22 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
22 Aralık Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu. Haftanın final gününde 10 altın bileziği kazanan gelin ise Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme olmayacağı açıklandı. Yarışma haftaya aynı kadro ile devam edecek.