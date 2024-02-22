MSÜ sınav yerleri açıklandı! 2024 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama
MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, MSÜ sınav yerleri açıklandı. 3 Mart'ta gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesini edinebilecek. İşte, "2024 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve nereden sorgulama yapılır?" sorularının yanıtları...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin sınav yerleri de belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, konuya dair ayrıntılar...
MSÜ SINAVI NE ZAMAN VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.
Adayların, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurması zorunludur. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Adaylar belge üzerindeki fotoğrafının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç belgede herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır, aksi takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.