Anadolu Üniversitesi yayımladığı akademik takvimle birlikte AÖF kayıt yenileme tarihlerini belirlendi. AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri de başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2018-2019 öğretim yılı İkinci Üniversiteye ilk olarak internetten başvuru yapılacak. AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Kayıtlar nasıl yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Anadolu Üniversitenin duyurduğu 2018-2019 öğretim yılı İkinci Üniversite İnternet başvuru ve kayıt kılavuzuna göre; İnternet başvuru işlemleri 11 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvuruları işlemlerini gerçekleştirebilirler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA GEREKLİ BELGELER

İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun veya Öğrenci Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

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