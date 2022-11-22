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Acil servis yoğunluğunun akla gelmeyen bir nedeni de doktorlar

Acil servislerin çözülemeyen yoğunluk sorununun nedenlerinden birinin doktorlar olduğu belirtiliyor. Bazı doktorlar kendilerine göre gerekçelerle ve mecbur kaldıklarını söyleyerek acil servislerle ilgili tebliğe rağmen hastaları bu servislere yönlendirince sistemde tıkanıklık yaşanıyor. Acil servis uzmanları ise buna karşı çıkarak, “Unutulmamalı ki sistemin aksaklıklarının çözüm merkezi acil servisler değildir” diyor. İşte acil servis yoğunluğuna yol açan davranışlar ve çözüme yönelik öneriler. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Acil servis yoğunluğunun akla gelmeyen bir nedeni de doktorlar
Yoğunluğun bu nedenini tahmin edemeyeceksiniz
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Acil servislerin en çok dile getirilen sorununun ‘yoğunluk’ olduğu bilinen bir gerçek. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemlere rağmen acil servis başvurularının son 10 yılda 90 milyondan 130 milyona çıkması dikkat çekici. Bakanlık günümüz şartlarına göre “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ni güncellemesine ve kalabalığı önlemek için genelgeler çıkarmasına rağmen acil servislerin ‘kalabalık’ sorunu çözülemiyor. Birçok ülke acil servis kalabalığını kendi imkanlarıyla çözerken bu sorunun Türkiye'de kronikleşerek arttığına dikkat çekiliyor.

Prof. Dr. İbrahim İkizceli
Prof. Dr. İbrahim İkizceli

YOĞUNLUĞUN BİR NEDENİ DE DOKTORLAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim İkizceli, acil servis kalabalığının en önemli nedeninin, vatandaşın acil olmayan durumlarda bile sağlık sistemine daha kolay ulaşabilme yolunun acil servislere başvurmaktan geçtiğine inandığını söylüyor ve şaşırtan bir gerçeğe dikkat çekerek devam ediyor; “Ancak konuyu biraz irdeleyecek olursak bu kalabalığın en önemli nedenlerinden birisinin ‘doktorlar’ olduğu ortaya çıkacaktır.”

TEBLİĞE UYGUN DAVRANILMIYOR

Bu iddianın anlamını sorduğumuz İkizceli, “Bu soruna yol açan çeşitli nedenler var. Örneğin ‘Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ inde belirtilmesine rağmen hastalar bir hastaneden diğer hastaneye sevk edilirken diğer hastanenin acil servisine gönderilmektedir. Oysa tebliğ açıkça sevklerin hasta acil servise kabul edilmeden yattığı servisten yatacağı servise yapılması gerekmektedir” diyor ve devam ediyor, “Sadece bu kadar da değil. Hastalar poliklinikte muayene ve tedavi edilebilecekleri halde sıra olmaması gibi nedenlerle acil servislere yönlendiriliyor. Bir doktor tarafından takip edilen hastada yeni bir sorun geliştiğinde doğrudan kliniğine yatırılıp tedavi edilmesi gerekirken bu hastalar da acil servislere yönlendirildikleri için hem hastanın yatışı gecikiyor hem de acillerin yükü artıyor” diyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ NE?

Bu durumda akla, “Sorunun çözümü ne” sorusu geliyor. Prof. Dr. İbrahim İkizceli’ ye göre eğer doktorlar takip ettikleri hastalarıyla poliklinik hastalarını acil servise yönlendirmez ve acil serviste tanısı konup yatış bekleyen hastaları kısa sürede servislerine yatırırlarsa acil servis kalabalığı bir nebze de olsa azalacaktır.

AKSAKLIKLARIN ÇÖZÜM MERKEZİ ACİL SERVİSLER DEĞİL

Bazı doktorların kendilerine göre gerekçelerle hastaları acil servislere mecburen yönlendirdiklerini söyleyebileceklerine dikkat çeken İkizceli, “Ancak unutulmamalıdır ki sistemin aksaklıklarının çözüm merkezi acil servisler değildir. Eğer meslektaşlarımız hastaları acil servislere yönlendirmek yerine kendilerine göre aksaklık olarak gördükleri sorunların çözümü için uğraşırlarsa bu daha yerinde bir hareket olacaktır” diyor.

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