Acil serviste olay!

İddiaya göre kavganın, merkeze bağlı bir köyde düğünde havaya silahlarla ateş açıldı. Av tüfeğiyle ateş açanlardan biri kazara, düğüne katılanları hedef aldı. Habertürk'ten Veysi İpek'ın haberine göre, düğüne katılanlardan 3 kişi yaralandı. Kuş avlamak için kullanan saçma fişeklerin kullanılan tüfekte yaralanan S.T. , gece yarısı Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırıldı. S.T.’nin yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahade odasının kapısını zorlayarak açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca yaralı S.T.’ye müdahale edilmesi için kapıyı vurmaya başladı. Kalp krizi geçiren hastanın yakınları ise hastalarına müdahale edildiğini söyledi. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Arabalardan levye, bıçak ve taşlar alan hasta yakınları acil servisin içini adeta savaş alanına çevirdiler.

Görüntülerde güvenlik görevlileri, polis ve jandarma ekiplerinin kavgaya bir süre müdahale edemediği görülüyor. Ardından polis acil servisin önüne çıkarak havaya ateş edince taraflar ayrılıyor. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan S.T ile yakınlarının arka kapıya yönelerek kaçtığı görülüyor. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis tedavisi tamamlanan yaralıları gözaltına aldı. Olaydan sonra çok sayıda polis hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmaları yürütürken, polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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