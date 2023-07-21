Açma tarifi: Ev açması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Fırından yükselen iştah açan kokusuyla kahvaltıların ve çayların en özel lezzetleri arasında yer alan açma günün her öğünü tüketilebilir. Özellikle günün ilk öğünü olan kahvaltılarda daha çok tercih edilir. Açma yapmak kişilere zor gibi gelse de aslında pratik tariflerle yapımı oldukça kolaydır. Sizin için hazırladığımız açma tarifi ile siz de yumuşacık, puf puf kabaran poğaçalar yapabilirsiniz.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte piknik alanları dolup taşmaya başlar. Piknik sepetlerinin olmazsa olmazı arasında börek, poğaça, açma gibi yapımı pratik olan lezzetler yer alır. Açma birçok şekilde tüketilebilen yiyeceklerdendir. Sade olarak tüketilebildiği gibi çikolatalı, peynirli, patatesli gibi çeşitlendirilerek de yapılabilir. Dilerseniz yaptığınız sade açma içerisine domates, salatalık, peynir, zeytin ilave ederek de tüketebilirsiniz.
Açma yapımı mayalı ve mayasız olarak ikiye ayrılır. Mayalı poğaça yapımı daha fazla zaman alırken mayasız poğaça daha az zaman alır ve daha pratiktir. Mayalı açma hamuru puf puf kabarıp tel tel ayrılan yapıda olmalıdır. Bu yüzden açma tarifi ararken mayalı tarifleri tercih ederseniz daha iyi lezzet elde etmiş olursunuz.
Açma yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Bunlardan biri; malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Aynı şekilde süt mutlaka ılık olmalı soğuk süt kullanırsanız hamurunuz kabarmaz. Hamurun mayalanması için en az 30-40 dakika arasında beklemeniz gerekir. Tepsi mayası hamurunuzun daha iyi kabarmasını ve daha yumuşak olmasını sağlar.
Açma Malzemeleri
Açma Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!