Baklava tarifi: Ev baklavası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Bayramın habercisi olan baklava tatlısı 7'den 70'e herkesin severek tükettiği şerbetli tatlılar arasında ilk sırada yerini almaktadır. Baklava yapımı ne kadar uğraştırıcı, meşakkatli bir iş olsa da vazgeçilmeyen bir tatlıdır. Özellikle bayramdan birkaç gün önce açılmaya başlanan baklavalar bayram günü misafirlere ikram etmek için hazırlanır. Sizin için hazırladığımız baklava tarifi ile misafirlerinizin damağını şenlendiren baklavalar yapabilirsiniz.
Şerbetli tatlıların kraliçesi olarak adlandırılan baklavalar birbirinden farklı şekil ve içerik de yapılabilir. Cevizli, fıstıklı, soğuk baklava gibi birden fazla içerikle lezzetlendirilir. Baklava yapımı zaman ister. Pratik bir tatlı değildir, kolay olarak adlandırılmamaktadır. Her ne kadar zor olarak görülse de eliniz alıştığında canınız çektiği her an baklava açabilecek konuma gelebilirsiniz.
Baklava yapılışı hamurların incecik açılmasıyla oluşan yufkalardan yapılır. İyi bir baklava yapmak için hamurunu mutlaka çok ince açmalısınız. Eğer hamur kalın olur ise tatlınızın katları çok kalın olur ve şerbetini iyi çekmez. Bu da tatlınızın gerektiği gibi olmamasına neden olur. Baklava yapımında şerbet diğer önemli noktadır. Şerbet çok şekerli ve çok sulu olmamalı. Kıvamı ideal kıvamda olmalıdır.
Baklava Malzemeleri
Hamur için:
İç harcı için:
Üzeri için:
Açma işlemi için:
Şerbeti için:
Baklava Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!