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        Haberler Yemek Yapma Baklava Tarifi: Ev Baklavası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Baklava tarifi: Ev baklavası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Bayramın habercisi olan baklava tatlısı 7'den 70'e herkesin severek tükettiği şerbetli tatlılar arasında ilk sırada yerini almaktadır. Baklava yapımı ne kadar uğraştırıcı, meşakkatli bir iş olsa da vazgeçilmeyen bir tatlıdır. Özellikle bayramdan birkaç gün önce açılmaya başlanan baklavalar bayram günü misafirlere ikram etmek için hazırlanır. Sizin için hazırladığımız baklava tarifi ile misafirlerinizin damağını şenlendiren baklavalar yapabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:35
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        Baklava tarifi
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        Şerbetli tatlıların kraliçesi olarak adlandırılan baklavalar birbirinden farklı şekil ve içerik de yapılabilir. Cevizli, fıstıklı, soğuk baklava gibi birden fazla içerikle lezzetlendirilir. Baklava yapımı zaman ister. Pratik bir tatlı değildir, kolay olarak adlandırılmamaktadır. Her ne kadar zor olarak görülse de eliniz alıştığında canınız çektiği her an baklava açabilecek konuma gelebilirsiniz.

        Baklava yapılışı hamurların incecik açılmasıyla oluşan yufkalardan yapılır. İyi bir baklava yapmak için hamurunu mutlaka çok ince açmalısınız. Eğer hamur kalın olur ise tatlınızın katları çok kalın olur ve şerbetini iyi çekmez. Bu da tatlınızın gerektiği gibi olmamasına neden olur. Baklava yapımında şerbet diğer önemli noktadır. Şerbet çok şekerli ve çok sulu olmamalı. Kıvamı ideal kıvamda olmalıdır.

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        • Kaç kişilik:1 tepsi
        • Hazırlama süresi:90 dakika
        • Pişirme süresi:25-30 dakika
        • Kalori:1 porsiyon 642 kalori

        Baklava Malzemeleri

        Hamur için:

        • 5 su bardağı un (200 ml)
        • ½ çay bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı yoğurt
        • 1 adet yumurta
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 yemek kaşığı sirke
        • 1 su bardağı ılık süt
        • ½ çay kaşığı tuz

        İç harcı için:

        • 500 gram kadar dövülmüş ceviz

        Üzeri için:

        • 300 gram yaklaşık 21 yemek kaşığı tereyağı

        Açma işlemi için:

        • 1 su bardağı un
        • 1 su bardağı nişasta

        Şerbeti için:

        • 4 su bardağı toz şeker (200 ml su bardağı)
        • 1 yemek kaşığı limon suyu
        • 5 su bardağı su

        Baklava Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım.
        • Şerbet yapımı için; şeker ve suyumuzu bir tencereye alalım ve ocağın altını açalım. Tencereye koyduğumuz şerbet tamamen eriyip kaynamaya başladığında 15 dakika daha kaynatalım. Ardından limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynatalım. Kaynayan şerbetin altını kapatıp bir kenara alarak soğumasını sağlayalım.
        • Baklava hamuru için; süt hariç tüm malzemeleri karıştırma kabımıza alalım. Ardından ılık sütümüzü yavaş bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayalım.
        • Hamurun kıvamına bakarak gerekirse ekstra süt veya un eklemesi yapabilirsiniz.
        • Hamuru 15 dakika yoğuralım ve kulak memesi kıvamına gelmesini sağlayalım.
        • Hazırlanan baklava hamuru 30 eşit parçaya ayıralım. Hazırlanan bezelerin üstünü temiz bir bez ile örtelim.
        • Açma işlemini yapmak için nişasta ve unu karıştıralım. Her bezeyi açmaya başlamadan önce nişastalı harçtan az miktarda dökelim ve tabak boyutunda açalım.
        • Pasta tabağı büyüklüğünde açılan yufkalar arasına nişastalı harçtan yayalım ve üst üste koyalım. Nemli bir bez ile örtelim.
        • Tatlı yapımında kullanılacak tepsinin tabanını ve kenarlarını yağlayalım.
        • Tepsiye 3 kat yufkayı serelim.
        • Üzerine bol bol cevizi serpelim. Ardından 1 kat daha yufka serelim ve tekrar ceviz serpelim. Bu şekilde devam edelim en son kat olacak olan üst katına 2 kat yufka serelim.
        • Bütün malzemeler bittiğinde tatlınızı istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz.
        • Eritilmiş tereyağını yufkaların üstüne iyice yayalım. Islanmamış yer kalmaması gerekir.
        • Önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. 25 dakika pişirme süresi yeterli olacaktır.
        • Soğuyan şerbeti fırından çıkan tatlının üzerine güzelce dökelim.
        • Baklava şerbetini çekene kadar bekleyelim. Bu aşama en az 3 saat sürebilir.
        • Şerbetini çeken baklava servise hazır.

        Afiyet olsun!

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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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