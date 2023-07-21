Karnıyarık tarifi: Lezzetli ve nefis karnıyarık nasıl yapılır, malzemeleri neler? Pilavın yanına en çok yakışan yemekler arasında yer alan karnıyarık yemeği akşam yemeklerinin en sevilen lezzetleri arasındadır. Patlıcan ile kıymanın o muhteşem birleşimi ile yapılan karnıyarık yemeği çocuklarının annelerinden en çok istediği yemeklerdendir. Siz de akşam yemeğiniz için lezzetli bir karnıyarık tarifi arıyorsanız sizin için hazırladığımız tarife mutlaka göz atmalısınız.

Karnıyarık yemeğinin yanına en çok pilav ve cacık yakıştırılır. Bu üç yiyecek yan yana geldiğinde insana verdiği lezzet hazzını başka hiçbir şeye değişmeyen kişiler bulunur. Karnıyarık yemeği yapımı kızartma ve fırın aşamasından oluşur. Öncelikle patlıcanların yağda kızartılması gerekir ki fırına girecek olan patlıcanlar güzelce pişsin. Eğer kızartma işleminin çok yağlı olduğunu düşünüyor iseniz patlıcanlarınızı fırında pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişen patlıcanlar daha az yağ çektiği için karnıyarık yemeği de daha hafif olur.

Akşam yemeğine misafir davet ettiniz ve ne yemek yapacağınızı henüz bulamadıysanız yaz mevsiminde pazar tezgahlarında bolca bulunan patlıcanlar sizin kurtarıcınız olacaktır. Eğer kış mevsiminde misafir ağırladığınızda da karnıyarık yapmak isterseniz kızartıp buzluğa atacağınız patlıcanları kullanabilirsiniz.

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Karnıyarık yapılışı için kişi sayısına göre patlıcan aldığınız takdirde herkese bir adet karnıyarık servisi yapmanız doğru olacaktır. Karnıyarık servisi sırasında dilerseniz pirinç pilavı, sade bulgur pilavı, domatesli bulgur pilavı yaparak servisinize ekleyebilirsiniz. Karnıyarık yemeği ve pilavı aynı tabakta sunabileceğiniz gibi ayrı ayrı tabaklarda da servis etmenizde sakınca yoktur.

Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:50 dakika

Kalori:1 adet karnıyarık 430 kalori

Karnıyarık Malzemeleri

Kızartmak için: 1 su bardağı Ayçiçek yağı

6 tane orta boy patlıcan

350 gram kadar kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük boy kuru soğan

2 tane yeşil biber

2 diş sarımsak

½ tatlı kaşığı biber salçası

½ tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

6adetorta boy yeşil sivri biber

2 tane domates

1 tutam maydanoz

Karnıyarık Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Patlıcanlarımızı bol su ile yıkayalım ve ardından alacalı olacak şekilde soyalım.

Soyduğunuz patlıcanları tuzlu suya yatıralım ve 10-15 dakika bekletelim. Suda bekleyen patlıcanlar kızartma esnasında çok yağ çekmeyecektir.

Kızartma tavası alalım ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya dökelim. 1 adet soğanı yemeklik küçük küçük doğrayalım ve ardından tavaya ekleyelim. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım.

2 adet yeşil biberi doğrayalım ve soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurmaya devam edelim.

350 gram kıymamızı tavaya ilave edelim. Kavrulmaya devam eden soğanlarla birlikte renk alana kadar pişirelim. Kıymalar suyunu salıp çekinceye kadar pişirme işlemine devam edelim ve ara ara karıştıralım.

Pişirme işlemi devam ederken 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı domates salçası, tuz ve karabiberi de ekleyelim. Karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Ardından kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesleri ilave edelim. 5 dakika pişirelim ve ocağın altını kısalım. Bir tutam doğradığımız maydanozları tavaya ilave edelim. Bir iki kere karıştıralım ve ocaktan alalım.

Suda bekleyen 6 adet patlıcanı kâğıt havlu ile kurulayalım.

Ardından yağ koyduğumuz tavada arkalı önlü kızartalım.

Fırın kabına patlıcanları sırayla dizelim ve orta kısımlarını açarak ayıralım. Karnıyarık şeklini verelim.

Hazırladığımız iç harçtan patlıcanların orta yerine bolca koyalım.

Patlıcanların üzerine biber ve domates dilimi koyarak süsleyelim.

Bir kâsede bir kaşık domates salçasını suyla açalım ve fırın kabının tabanına dökelim.

Önceden ısıtılan 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirelim.

Karnıyarık yemeğiniz hazır.

Afiyet olsun!

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