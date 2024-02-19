SURVİVOR SERCAN VE MUSTAFA KEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor yeni bölüm fragmanında Sercan ve Mustafa Kemal arasında yaşanan gerilim yarışmaya damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma, "Survivor Sercan ve Mustafa diskalifiye mi olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. Acun Ilıcalı ada konseyinde Sercan ve Mustafa Kemal'e 2 ödülden men cezası verdi.

ACUN ILICALI'DAN MUSTAFA KEMAL'E UYARI!

Sercan ve Kemal'in kavgası sonrası Acun Ilıcalı Mustafa Kemal ile konuşurken

"Survivor'ı takmam istediğimi yaparım, onu yaparım bunu yaparım" sözleriyle Mustafa Kemal'in yanına gelen Ilıcalı, "Sen daha önce Survivor izledin mi? İzci kampı mı vardı orada?" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, "Senin adamları suçladığın konu Survivor'ın formatı. Kimseyle arkadaş olmak zorunda değilsin. Sen yazılmaya dayanamıyorsun. Eğer sakinlik ve huzur hissettirmezsen üzülerek söylüyorum helalleşeceğiz. Sana son kapıyı aralıyorum. Bizi de zor durumda bırakma. Sen karar ver, ben seni elemek istemiyorum" dedi.