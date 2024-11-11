Acun Ilıcalı: Bu sistem böyle yürümeyecek

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'de yaşanan haksızlıklarla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ilıcalı, Ülker Stadı'nda oynanan ve 4-0 kazandıkları Net Global Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Ilıcalı, "Takımımız zor bir fikstürde, çok zor deplasmanlardan başarıyla döndü. Kaybettiğimiz puanlar oldu bazı deplasmanlarda ama oynadığımız takımların gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum. Fikstür avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bizim için şu andaki puan farkını açtırmamak açısından önemliydi. Çok zor bir Trabzon deplasmanından döndük, orada çok önemli bir galibiyet aldık. O maçın da bizim açımızdan ayrı önemi vardı. Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Tabii ki futbolda neler olacağını hep beraber göreceğiz ama biz eğer tiyatro oynanmazsa, yeni bir film oynanmazsa ya da bir dizinin yeni bir bölümünü görmezsek şampiyonluk konusunda kendimizi favori ve iddialı görüyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın maçtan sonra yaptığı açıklamalara cevap veren Ilıcalı, şöyle devam etti: "Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep sezonsal. İddiamız hep 'Sezonun başından beri garip şeyler oluyor.' diyoruz. 'Bununla ilgili tartışmaya hazırız.' diyoruz fakat nedense bu yapı dediğimiz olay daha da kendisini hissettiriyor. Ne zamanki Fenerbahçe mağlup oluyor 'Aaa gördünüz mü hani yapı?' ya da ne zaman Galatasaray maç kazanıyor 'Aaa bak gördünüz mü nerede yapı?' deniyor. Arkadaşlar altını çizerek söylüyoruz, bunu söylemeye de devam edeceğiz. Biz sezonsal konuşuyoruz. Kalkıp bir pozisyonda hakem herhangi bir karar verdi diye bunun üzerine bütün anlattığımız sezon boşa mı geçiyor? Bütün anlattığımız haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı yani? Devamlı katlet katlet takımları sonra bir maçta tartışmalı pozisyon olunca 'Ne oldu yapı nerede?' diyorlar." Galatasaray Kulübü ile hakem kararlarını tartışma konusuna da açıklık getiren Ilıcalı, şunları kaydetti: REKLAM "Pozisyonları tartışalım diyen, meydan okuyan biz miyiz? Teklif Galatasaray'dan geldi, herkes bunu bir kez daha duydu. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona da bakalım, geçtiğimiz sezona da bakalım.' dedi. 'Pozisyonlara bakalım, yabancı hakem gelsin baksın.' dedi. Böyle bir teklif geldi. Devamında biz kabul ettik, 'Tamam.' dedik. Devamında İbrahim Hatipoğlu benimle görüşmeye başladı. 1 hafta, 2 hafta, 3. hafta derken konuştuk, görüştük ve en son kendisinden gelen teklif 'Milli takım arasında olsun.' dedi. Buna da 'Tamam.' dedik. Tartışılacak bir konu yok, kimse sağına soluna çekmesin. Buna da 'Tamam.' dedik. Sonra milli takım arasına girerken basın mensupları sorduğu için ben de paylaşım yaptım. 'Milli takım arasında pozisyonlara bakacağız.' dedim. Bir saygısızlık, bir yalan var mı? Yok. Her şey normal. Sonra bir anda sevgili İbrahim Hatipoğlu'ndan daha doğrusu sevgisiz İbrahim Hatipoğlu'ndan şöyle bir demeç geldi; 'Bunlar yalan, böyle bir şey yok, tarih belirlemedik'. Bunun üzerine mesajlaşmış benimle biz de Galatasaray Kulübüne resmi başvuruda bulunduk. Yalan söylüyorsun, gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsun ne yapacağımı şaşırıyorum artık. Adam yalan söylüyor. Biz de resmi başvuruda bulunduk. Avukatlarımız Galatasaray Kulübüne, 'İbrahim Hatipoğlu'na sorun Acun Ilıcalı'ya gönderdiği mesajı yayımlayabiliyor muyuz?' dedi. Ne cevap geldi? Cevap yok. Bir anda cevap kesildi. Niye yok çünkü yazıyor burada. Tarih yazmış bana milli takım arası yazmış. Sonra gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. İnanılmaz bir durum bu. Ondan sonra da vay efendim biz niye böyle bir şey istemişiz. Biz istemedik, siz istediniz. Yine bir tiyatro oyunları, çok güzel sulandırmalar. Bir anda toz oldu İbrahim Hatipoğlu yok. Acun Bey'le görüşmeyecekmiş bundan sonra. Ne görüşeceksin zaten, gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ne söyleyeceksin? Yeni bir yalan mı söyleyeceksin? Bir kere yalan iyi bir şey değildir. Yalan söylemeyin teklifim bu."

REKLAM "TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR DEDİNİZ, TERAZİDEN KAÇTINIZ" Acun Ilıcalı, "Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız" dedi. Fenerbahçe puan kaybetsin diye beklenildiğini vurgulayan Ilıcalı, şöyle konuştu: "Dürüst bir iddiada bulundunuz sonra kaçtınız. Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Kendiniz dediniz, terazi diyoruz kaçıyorsunuz. Ondan sonra da bekliyorsunuz kurt gibi Fenerbahçe puan kaybetsin de hani ne oldu yapı diyelim diye. Biz puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu? Bu nasıl bir dünya, nasıl bir sulandırma bu? Tartışmalı pozisyon olmuş bugün yayıncı kuruluşa bakarsınız. Hakem hocalarına bakın pozisyonlar nasıl çıkacak. En fazla 50-50 çıkar zaten o da bir mucize. Onu yakaladılar ya hemen resmi açıklama yapıyorlar ne güzel dünya bu. Buradan sesleniyorum Fenerbahçe taraftarına. Haksızlıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kendimiz için istemiyoruz. Geçen hafta söyledim diye eleştiri aldım ama yine aynı şeyi söylüyorum. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin istiyoruz. Ülkemiz dünyada rezil oluyor, bunun sebebini duyuranlar olarak görmeyin. Hani hırsızın hiç mi suçu yok derler ya şu anda yaşadığımız konu bu. Üzücü bir durum." REKLAM