Acur turşusunu vereceğimiz bu tarif 3 kiloluk bir bidon için geçerlidir. Bol ekşili kütürdeyen bir turşu tarifine hazırsanız başlayalım.
Acur turşusu malzemeler;
- 2 kiloya yakın ince acur
- 2 baş sarımsak
- 3 yemek kaşığı tuz veya salamura tuzu
- 1 çay kaşığı limon tuzu
- Bidonun 3’te 1’i kadar sirke
- Su
- Taze fesleğen
- 1 avuç kuru nohut
Acur turşusu yapılışı;
- Sarımsakları soyalım. Acurlara kürdanlarla delikler açıp bidona yerleştirelim.
- Aralarına sarımsakları yerleştirelim.
- En üstüne fesleğen dalıyla birlikte limon tuzu, sirke, tuz ve suyla tamamlayalım.
- Ağzını kapatarak güneş görmeyen bir yerde 3 hafta bekleyiniz.
- Sonrasın da kapağını açıp turşunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.
Acur turşusu püf noktaları;
- Acurlarımızın üzerine kürdanla delikler açmamızın sebebi sirkeli suyun tam içine çekmesini sağlamaktır.
- Turşumuzun içerisine kurumuş nohut koymalıyız.
- Kesinlikle haşlanmış olmaması gerekir.
- Nohutların kullanılması turşumuzun çabuk kurulmasını sağlayacaktır.
Turşularınız yumuşak ve çıtır çıtır kalacaktır
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