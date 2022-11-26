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Haberler Yaşam Adalar'a Nasıl Gidilir? Adalar'a Vapur Nereden Kalkıyor, Sefer Saatleri Nedir?
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Adalar'a nasıl gidilir? Adalar'a vapur nereden kalkıyor, sefer saatleri nedir?

Adalar oldukça huzurlu ve dingin bir özelikte olan, ek olarak tarihi bir yapıya sahip bölgelerden biridir. İstanbul’un Avrupa yakasına daha yakın sularda yer alır. Özellikle yerli turistler tarafından en çok gezilen yerler arasında bulunan Adalar, aynı zamanda yabancı turist de ağırlamaktadır.

Adalar'a Nasıl Gidilir? Adalar'a Vapur Nereden Kalkıyor, Sefer Saatleri Nedir?

Prens adaları olarak da bilinen Adalar ilçesi, 9 adadan oluşan bir ada takımıdır. Ancak sadece 4 tanesi için yerleşim ve gezi imkânı bulunmaktadır. Bunlar; Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada şeklindedir. Bu anlamda şehir hatları vasıtasıyla ulaşım sağlamak ve günübirlik turlar sağlamak da mümkündür. Özellikle yaz sezonu yaklaştıkça vapur hatlarındaki sefer sayıları artmaktadır. Adalar arasında ise 15-30 dakika arasında mesafeler vardır. Duruma göre aktarmalı veya doğrudan ulaşım sağlamak gerekebilir.

Adalar’a Nasıl Gidilir?

İstanbul’a bağlı olan Adalar, Türkiye’nin Marmara bölgesinin kuzeybatısında bulunur. Toplamda 16 bine yakın nüfusu vardır. İl merkezine uzaklığı da 30 km civarındadır. Ana karaya en yakın komşular ise Kartal ve Maltepe şeklindedir. Bu anlamda Adalar’a ulaşım sağlamak için tek yol denizyoludur. Eğer Anadolu yakasında oturuyorsanız Kartal, Bostancı ile Kadıköy, Avrupa yakasında ikamet ediyorsanız Kabataş, Beşiktaş veya Eminönü üzerinden İstanbul Adalar vapurunu tercih etmeniz gerekir. Bu durumda İstanbul'dan Büyükada'ya nasıl gidilir?

Her ne kadar bilgiler sürekli güncellense de Beşiktaş’tan Adalar seferi yapan vapurlar sabah 07.30’da başlamaktadır. Sırayla dört adaya birden uğrar. En son ise Büyükada’ya varmaktadır. Dönüş güzergahı da aynı yolun tersi şeklindedir. Eğer Burgazada’ya olabilecek en hızlı şekilde ulaşmak istiyorsanız 30 dakikada Kadıköy üzerinden ulaşılabilir. Heybeliada için Kartal’dan 30 dakika, Büyükada için en hızlı Bostancı üzerinden 35 dakika, Kınalıada’ya ise Kadıköy’den 25 dakikada varılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Yalova’dan da Büyükada ve Heybeliada’ya geçiş mümkündür. Bu durumda size en yakın konumda bulunan vapur hizmetinin seferlerini kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

Avrupa Yakasından Adalar'a Nasıl Gidilir?

Genel olarak turistler tarafından merak edilen konulardan biri Avrupa yakasından Adalar’a nasıl gidilir sorusudur. Bunun için Kabataş, Eminönü ve Beşiktaş vapur iskelelerini kullanabilir, vapur ya da motorlara binebilirsiniz.

Anadolu Yakasından Adalar'a Nasıl Gidilir?

Kullanıcıların arama yaptığı bir diğer konu ise Anadolu yakasından Adalar’a nasıl gidilir sorgusudur. Eğer Anadolu yakasında oturuyorsanız Kartal, Bostancı ve Kadıköy üzerinden Adalar’a motor ve vapur kalkmaktadır. Ancak her zaman için güncel sefer saatlerini öğrenmek adına şehir hatlarını ziyaret etmeniz gerekecektir.

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