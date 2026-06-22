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        Haberler Gündem Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat iddialarına ilişkin gözaltına alınan 42 zanlı adliyede

        Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat iddialarına ilişkin gözaltına alınan 42 zanlı adliyede

        Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Adalar Belediyesi'nde 42 şüpheli adliyede

        İstanbulun Adalar Belediyesinde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolatın da bulunduğu 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziranda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durakla ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

        Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

        Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolatın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı. Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Önün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

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        #Ali Ercan Akpolat
        #haberler
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